Суровые крымчане против уральских художников: в Керчи замазали черным  портрет Николая  II (ФОТО)

В Керчи закрасили черной краской портрет Николая II.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», мультимедийный проект «Живые картины, рассказывающий при помощи панорамной анимации о жизни и гибели последнего российского императора и его семьи, привезли в Крым из Екатеринбурга. Открытие назначено на 16 октября.

В качестве рекламы организаторы нарисовали на асфальте у выставочного центра портрет Николая II, но сегодня неизвестные закрасили его черной краской. «Я не знаю, как описать то, что я почувствовал, когда увидел сегодня мужчину, закрашивающего наш портрет Николая II. У нас завтра открытие выставки, столько сил вложено, – рассказал в соцсетях один из организаторов проекта Андрей Крупин. – Я поздоровался с мужчиной, спросил: зачем он это делает. Он сказал, что лицо святого Государя не может быть на асфальте нарисовано. Наш портрет и выставка оскорбляют его чувства. Я не знал, что сказать. Пригласил его на выставку к нам. Потому что наша выставка – в отличии от «Матильды» – рассказывает о заслугах Государя, о том, какие ценности были в семье. Я вчера около двух часов простоял у портрета, никто не наступал, люди все обходили».

Видимо, слова уральцев не убедили суровых крымских мужиков: они методично докрасили портрет и удалились. Но через некоторое время лицо царя стало проступать через черную «завесу». Жутковатое зрелище вызвало некоторый ажиотаж среди прохожих.

Фото: Андрей Крупин

Отметим, выставка «Живые картины», состоящая из полотен Серова, Пчелина, Туксена, Детайя и других известных художников, создавалась при участии екатеринбургской епархии РПЦ.

Керчь, Варвара Бурлакова

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