Без «Матильды»: керчан лишили возможности оценить нашумевшую киноленту

В Керчи не будут показывать нашумевший фильм Алексея Учителя «Матильда».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», единственный в городе кинотеатр отказался от показа ленты о взаимоотношениях российского императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской без объяснения причин.

В городском управлении культуры РИА «Новый День» заявили, что никаких рекомендаций относительно демонстрации картины на широком экране не давали. «Они к нам не имеют никакого отношения. Сами решили так», – сообщили в управлении.

Представители духовенства также не обращались к прокатчикам. «Кинотеатр – это частный бизнес. Мы не вмешиваемся в частный бизнес. Несмотря на резко отрицательную позицию, никаких официальных обращений и писем не было. Это решение кинотеатра», – рассказал протоиерей Андрей Яковец.

Администрация кинотеатра от комментариев отказалась.

Между тем, керчане разочарованы таким решением: «Я ждала весь сентябрь, чтобы пойти на «Матильду!!!» – пишет одна горожанка.

«Мне кажется, что как раз этот фильм надо постараться показать в кинотеатре, так как есть вероятность, что на него будет очень много людей ходить, учитывая сколько шума вокруг него. Если у нас его не покажут, то это как-то неправильно...», – считает другая.

Пользователи соцсетей называют ситуацию бредом и заявляют, что все равно посмотрят фильм – либо в Интернете, либо съездят в соседнюю Феодосию.

Напомним, вокруг «Матильды», выходящей на экраны 25 октября, более полугода бушуют страсти. Экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская присоединилась к кампании против ленты, обвиняя режиссера в оскорблении чувств верующих и финансовых махинациях. В августе действующий депутат Госдумы обратилась в прокуратуру Симферополя с требованием запретить демонстрацию трейлера в Симферополе. Ведомство пошло навстречу бывшей коллеге, однако позднее прокурор Крыма Олег Камшилов счел незаконным запрет на показ промо-роликов в кинотеатрах крымской столицы.

В понедельник, 16 октября, стало известно, что Генпрокуратура РФ не выявила нарушений при выделении Фондом кино субсидии на фильм Матильда, а также при выдаче Минкультом прокатного удостоверения кинокартине.

«Нарушений законодательства при выделении Фондом кино субсидии для финансирования кинокартины, а также при выдаче Минкультуры России прокатного удостоверения не выявлено», – говорится в сообщении ведомства.

Отметим, что ряд российских регионов все же отказался от показа «Матильды». Но в Крыму картина разрешена к демонстрации в кинотеатрах.

Керчь, Оксана Мурзина

Керчь. Другие новости 16.10.17

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