В правительстве Крыма произошла очередная громкая отставка

Председатель Государственного комитета по делам межнациональных отношений и депортированных граждан Республики Крым Заур Смирнов подал в отставку.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сложить полномочия Смирнов решил не по собственной воле, а по требованию главы крымского правительства Сергея Аксенова.

«Считаю работу Смирнова неэффективной. Мероприятия в сфере национальной политики, проводившиеся комитетом, носили, в основном, формальный характер. Связи с национальными общинами были недостаточными

Вместо ежедневной и системной работы с крымчанами всех национальностей, приёмов граждан, постоянных поездок по Крыму, предпочтение отдавалось не несущим никакой смысловой нагрузки праздничным мероприятиям, – пояснил свое требование глава Крыма. – Межнациональные отношения – очень сложная и чувствительная сфера, особенно в таком многонациональном регионе, как Крым. Здесь недопустим однобокий подход к решению существующих проблем, нужна кропотливая работа с представителями всех национальностей».

Напомним, Заур Смирнов в 1999 – 2013 годах возглавлял управление по межнациональным делам и миграции Ялтинского городского совета. Был заместителем главы меджлиса крымско-татарского народа (организация, запрещенная в России). В апреле 2014-го был назначен на должность председателя Государственного комитета по делам межнациональных отношений и депортированных граждан Республики Крым.

Симферополь, Варвара Бурлакова

Симферополь. Другие новости 16.10.17

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