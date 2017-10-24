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Вторник, 24 октября 2017, 10:34 мск

российское информационное агентство 18+

Крым

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Госкомнац Крыма возглавил чиновник из Феодосии

Госкомнац Крыма возглавил чиновник из Феодосии

Глава республики Крым Сергей Аксенов представил нового руководителя госкомитета по делам межнациональных отношений и депортированных граждан Крыма.

Как передает корреспондент РИА , ведомство возглавил чиновник из Феодосии.

«Я хочу представить нового председателя комитета по межнациональным отношениям и делам депортированных граждан –Ленура Азизовича Абдураманова. Я уверен, что он оживит рабочий процесс в комитете», – сообщил Аксенов на заседании Совета министров Крыма.

Ранее Ленур Абдураманов руководил сектором по вопросам межнациональных отношений администрации Феодосии. Отметим, что на официальном сайте госкомитета информация о новом главе ведомства пока отсутствует.

Как уже сообщал , предшественник Абдураманова Заур Смирнов сложил свои полномочия по требованию Сергея Аксенова в середине октября. Глава Крыма назвал его работу неэффективной, а мероприятия, которые комитет проводил в сфере национальной политики – формальными.

Симферополь, Леонид Маковецкий

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© 2017, РИА «Новый День»

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