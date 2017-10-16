«Мечты, мечты, где ваша сладость?» Ярош представил очередной план по возвращению Крыма

Депутат Верховной рады Украины, экс-лидер запрещенной в России экстремистской организации «Правый сектор» Дмитрий Ярош представил очередной план возвращения Крыма.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Ярош, после ранения не принимавший участия в боевых действиях, огорчен тем, что Украина не ведет наступательных операций. В частности, это касается Донбасса.

А вот Крымом другая ситуация: «Они же считают, что это официальная часть России. Поэтому противопоставление всей империи неизбежно сразу же. Но не надо упираться только в наступательную военную операцию, когда наши танки поперли на Перекоп, там авиация нанесла ракетные удары по базе Черноморского флота в Севастополе и так далее... Есть же очень много аспектов. Я вообще сторонник переноса войны на вражескую территорию, если нет других вариантов,– заявил Ярош в интервью «Апострофу». – Предпосылкой освобождения Крыма является развал России. И наши спецслужбы – я всегда об этом говорил – должны уделять этому очень большое внимание.

Здесь даже не надо проводить теракты и диверсии. Надо просто качать ситуацию, используя кучу факторов. Тот же мусульманский, исламский фактор, китайский фактор, украинскую диаспору, все эти определенные автономные группы, потому что в Сибири же, например, давно уже поговаривают: а не отделиться ли нам хотя бы каким-то образом от центра?.. Это все надо подпитывать. Вот куда надо бюджетные деньги украинские вбрасывать – в наши спецслужбы. В Службу внешней разведки, в ГУР то же, в СБУ... Чтобы они работали системно над этим».

Напомним, год назад Ярош грозил украинскими танками не только Донецку и Луганску, но и Краснодару, Ростову и Воронежу, заявляя, что украинцы «еще не победили не потому, что мы слабы, а потому, что наши политики, к сожалению, больше бизнесмены, чем государственные деятели».

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 16.10.17

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