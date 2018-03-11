Украинские радикалы нацелились на Кубань и Воронеж

Украина нарастила потенциал для захвата территорий России. Об этом заявил один из лидеров радикальных украинских патриотов Дмитрий Ярош.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», начать широкомасштабное наступление на РФ Ярош собирается с зачистки Донбасса и Крыма от «антигосударственных элементов».

«Тут главное – вернуть территории, а потом мы подумаем – это уже другое время, там молодежь – у нас Кубань, Донщина, Воронеж», – заявил Ярош.

Напомним, о ряд одиозных украинских политиков отнесли Курскую, Брянскую, Воронежскую, Белгородскую Ростовскую области и Краснодарский край к исконно украинским землям (на том основании, что там некогда жили этнические украинцы, а появились они на этих землях в XVII веке, спасаясь от гнета Речи Посполитой).

Ярош о притязаниях на юго-западные регионы России вещает с конца 2016 года. Но если тогда он отмечал, что украинцы «еще не победили не потому, что мы слабы, а потому, что наши политики, к сожалению, больше бизнесмены, чем государственные деятели», то теперь, по мнению Яроша, «Незалежной» ничто не мешает напасть на Россию.

пока украинские политики наперебой рассказывают, как армия «Незалежной» «двумя танками и шестью катерами» двинет на Москву, специалисты признают, что «Незалежная» не сможет отбить даже Крым. «Группировка российских войск на полуострове сможет отразить любое нападение», – признал экс-министр обороны Украины Анатолий Кузьмук. Бывший командующий ВМС Украины Сергей Гайдук отметил, что Россия обладает в Крыму мощной «межвидовой группировкой» и способна «защищать свои национальные интересы в Черноморском регионе». А спикер Генштаба вооруженных сил Украины Владислав Селезнев заявил, что Россия превратила Крым в непотопляемый авианосец. И отметил: за неполные 4 года на полуострове были восстановлены практически все воинские части и аэродромы, заброшенные в украинский период.

В целом, по оценкам экспертов журнала «U.S. News & World Report», украинская армия на сегодняшний день в 3 раза слабее российской.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 11.03.18

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