Эксперты: армия Украины в 3 раза слабее российской

Украина в мировом рейтинге развития оказалась на 43 места ниже России.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», журнал «U.S. News & World Report» опубликовал список лучших стран мира по итогам 2017 года: 80 государств оценивались по 65 критериям, в том числе уроню политического влияния, развития инноваций, социальной сферы, культуры, экономики, условий для бизнеса, уровню жизни, образования. туристической привлекательности.

В первую пятерку вошли Швейцария, Канада, Германия, Великобритания и Япония. На последних местах Сербия, Ангола и Алжир.

Украина за год улучшила свои показатели, поднявших с 73 места по итогам 2016 года на 69-е. Правда, по таким показателям как легкость ведения бизнеса и качество жизни «Незалежная» осталась в десятке аутсайдеров – 75 и 72 места соответственно.

Россия поднялась с 27 строки на 26-ую: по темпам роста валового внутреннего продукта РФ занимает 8 место в мире, по качеству жизни – 38 место, по открытости для бизнеса – 80-е, по степени политического влияния в мире – 2 место после США (оценка 10 баллов).

Политическое влияние Украины оценено на 1 балл: президент Порошенко смог набрать 0,1 балла, экономическое влияние – 0,2 балла, мощность армии – 3,2. Армия России оценена на 10 баллов.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 24.01.18

24 января ожидаются следующие события – Крым, Севастополь. / В Керчи произошло обрушение крепости Ени-Кале. / Участников крымской «офшорной» зоны лишат льгот и заставят платить. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»