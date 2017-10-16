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NewDayNews.ru

Понедельник, 16 октября 2017, 18:16 мск

российское информационное агентство 18+

Крым

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Не снесла курочка яичко: в Крыму снижаются показатели животноводства  

Не снесла курочка яичко: в Крыму снижаются показатели животноводства  

Крымстат опубликовал сводку о состоянии животноводства в республике. Несмотря на реализуемые инвестиционные проекты и многочисленные программы поддержки этой отрасли сельского хозяйства, о которых регулярно отчитывается министерство сельского хозяйства Крыма, и поголовье, и объем продукции оказались ниже прошлогоднего.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на 1 октября текущего года во всех категориях хозяйств содержалось 128 тыс свиней (90% к прошлому году). В какой-то мере это можно объяснить вспышками африканской чумы свиней (АЧС), меры борьбы с которой предусматривают полное уничтожение поголовья в очаге болезни.

Но наблюдается снижение поголовья и других сельскохозяйственных животных: крупного рогатого скота осталось в Крыму 111 тыс голов (93,5% к 2016 году), в том числе коров – 91%, овец и коз – 95%. Как следствие, снизилось производство мяса и молока (95% и 97% соответственно).

Согласно статотчетности, увеличилось поголовье птицы – 101,7%, но при этом снизилось производство яиц – 361 млн шт (95%).

Симферополь, Ольга Картошина

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