Нет воды – нет урожая: в Крыму упали объемы производства сельского хозяйства

В Крыму просели производственные показатели в сельском хозяйстве.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в 2017 году производство продукции отрасли уменьшилось на 5,7%.

По данным Крымстата, показатели в растениеводстве снизились на 7,9%, в животноводстве – на 1,8%. В целом объем производства продукции сельского хозяйства составил 57,5 миллиардов рублей. Две трети всего объема традиционно приходится на продукцию растениеводства.

По данным службы статистики, в 2017 году на 8,5% сократилось поголовье свиней, что, по словам руководителя ведомства Ольги Балдиной, может быть связано со вспышками африканской чумы. В то же время, поголовье крупного рогатого скота увеличилось на 0,1%, птиц – на 21,8%.

Также в службе статистики сообщили о рекордном за последние шесть лет урожае зерна: «В 2017 году всеми категориями хозяйств собрано 1 миллион 394 тысячи тонн зерновых и зернобобовых культур», – заявила Балдина.

С другими культурами дело обстоит сложнее.

«К сожалению, мы не можем похвастаться высоким или увеличивающимся сбором урожая подсолнечника, картофеля, овощей. Здесь, вероятно, все-таки сказывается проблема с водоснабжением в республике», – пояснила руководитель службы.

Как уже сообщал «Новый День», просевшие показатели сельского хозяйства дали повод властям Крыма заподозрить аграриев республики в махинациях с дотациями на развитие отрасли. Председатель парламента Крыма Владимир Константинов усмотрел в падении объема производства «структурную проблему».

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 06.03.18

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