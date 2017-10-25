Крымских аграриев заподозрили в махинациях с деньгами

Практически во всех отраслях сельского хозяйства в Крыму снизились показатели производства. Об этом на заседании экономического совета при председателе Госсовета республики заявила заместитель руководителя Крымстата Наталья Григорь.

«В сфере сельского хозяйства объем производства продукции с начала года составил 45 миллиардов рублей. Это на 5,2% меньше, чем за этот же период прошлого года. Показатели отрасли ниже как в растениеводстве, так и в животноводстве», – сказала Григорь.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», показатели в растениеводстве упали на 3,7%, в животноводстве – на 8%. По информации Григорь, по сравнению с прошлым годом, объемы сбора подсолнечника сократились на 23,8%, картофеля – на 22,6% (собрано 149,6 тысяч тонн), овощей открытого грунта – на 19,6% (собрано 129,6 тысяч тонн). В то же время, аграрным хозяйствам по состоянию на 1 октября удалось собрать 1 миллион 422 тысячи зерновых и зернобобовых культур, что на 8,8% больше, чем на аналогичную дату прошлого года.

«По предварительным расчетам на конец сентября 2017 года во всех категориях хозяйств республики насчитывалось 110 тысяч голов крупного рогатого скота, 128 тысяч голов свиней, 9 миллионов 400 тысяч голов птицы. По сравнению с аналогичной датой прошлого года, в принципе по всем видам скота отмечается снижение показателей», – прокомментировала Григорь ситуацию в животноводстве.

По ее словам, на 4,6% сократились показатели по выращиванию скота и птицы на убой, на 3,2% по производству молока, и на 4,6% по производству яиц.

«Мы приложили столько усилий для развития сельского хозяйства, столько техники и дотаций они (аграрии – прим. «НД») получили. И все равно имеют такие не очень хорошие показатели. Возникает вопрос – куда деваются средства, которые мы даем? Ответ простой. Они превращаются в прибыль, и дальше с ними ничего не делается. Нет развития, нет новых технологий и засеянных площадей», – заявил спикер Госсовета Владимир Константинов.

Председатель парламента поручил профильному комитету Госсовета устроить «разбор полетов», и выявить «структурную проблему», являющийся причиной падения показателей в сельском хозяйстве.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 25.10.17

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