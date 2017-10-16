В Керчь собираются геи – на  парад

В Керчи собираются провести гей-парад.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», уведомление о проведении акции и еще двух пикетов подал в городскую администрацию активист ЛГБТ-движения в России Николай Алексеев, уже пытавшийся, правда, безрезультатно, «пробить» мэрии Симферополя, Севастополя и Ялты в мае прошлого года.

По задумке организатора, его соратники 28 октября пройдут по улицам Ленина, Горбульского к Шлагбаумской. Отметим, что кроме первой эти улицы далеко не центральные. А неделей ранее устроят пикет в сквере Летчиков.

Целью подобных акций, участниками которых должны стать около трехсот человек, по словам Алексеева, является соблюдение прав гомосексуалистов, в том числе реабилитация граждан, осужденных в советское время по 121-й статье («Мужеложество» – прим. «НД»).

В случае отказа активист ЛГБТ-движения собирается подать в суд. Подобный опыт у него уже имеется. В настоящее время Алексеев судится с властями Симферополя, Севастополя и Ялты.

Между тем, керченские чиновники обещали инициативу рассмотреть и отказать. «Сама идея провести в городе-герое подобную акцию, где каждая пядь земли полита кровью, кажется мне – и, я уверен, меня поддержат все керчане – оскорбительной и кощунственной. Безусловно, данные уведомления будут рассмотрены администрацией города согласно действующему законодательству и подготовлен ответ, но уверяю, что гей- парадов и иных акций, пропагандирующих однополые связи, в городе не будет!» – цитирует Kerch.com.ru главу администрации Керчи Сергея Бороздина.

Как уже сообщал «Новый День», в конце июня гей-парадом Крыму «угрожала» скандальная украинская травести-ведущая Жанна Симеиз, она же Денис. Впрочем, «мадам» собирается устроить в Крыму, а точнее, в Симеизе «марш равенства» только после «освобождения» полуострова.

Керчь, Оксана Мурзина

Керчь. Другие новости 16.10.17

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