Гей-нашествие:  представители ЛГБТ-движения хотят прогуляться сразу по 7 городам Крыма

Администрации сразу семи городов Крыма получили заявки на проведение гей-парадов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», представители секс-меньшинств хотели провести свои демонстрации в Симферополе, Керчи, Евпатории, Феодосии, Джанкое, Армянске и Красноперекопске.

В крымской столице местом проведения акции был выбран сквер имени Тренева и площадь перед Дворцом культуры профсоюзов. Также организаторы просят разрешение на проведение шествия по центральным улицам.

Гей-парады планируются провести в Крыму в конце октября. Заявки находятся на стадии рассмотрения. Но, скорее всего, во всех городах им будет отказано.

Об этом уже заявили в администрации Керчи. Не одобряет подобные мероприятия и новоявленный глава Симферополя.

В случае отказа активисты ЛГБТ-движения собираются подать в суд. Подобный опыт уже имеется: в настоящее время уже поданы иски к администрациям Симферополя, Севастополя и Ялты.

Симферополь, Мария Моссур

Симферополь. Другие новости 17.10.17

Феодосийский чиновник, обвиняемый в растрате, собирается отдохнуть . / В администрации Симферополя очередная отставка. / Керчь осталась без воды. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»