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Вторник, 17 октября 2017, 15:23 мск

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Крым

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Гей-нашествие:  представители ЛГБТ-движения хотят прогуляться сразу по 7 городам Крыма

Гей-нашествие:  представители ЛГБТ-движения хотят прогуляться сразу по 7 городам Крыма

Администрации сразу семи городов Крыма получили заявки на проведение гей-парадов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», представители секс-меньшинств хотели провести свои демонстрации в Симферополе, Керчи, Евпатории, Феодосии, Джанкое, Армянске и Красноперекопске.

В крымской столице местом проведения акции был выбран сквер имени Тренева и площадь перед Дворцом культуры профсоюзов. Также организаторы просят разрешение на проведение шествия по центральным улицам.

Гей-парады планируются провести в Крыму в конце октября. Заявки находятся на стадии рассмотрения. Но, скорее всего, во всех городах им будет отказано.

Об этом уже заявили в администрации Керчи. Не одобряет подобные мероприятия и новоявленный глава Симферополя.

В случае отказа активисты ЛГБТ-движения собираются подать в суд. Подобный опыт уже имеется: в настоящее время уже поданы иски к администрациям Симферополя, Севастополя и Ялты.

Симферополь, Мария Моссур

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© 2017, РИА «Новый День»

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