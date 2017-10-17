На Украине армия, нацгвардия и радикалы вступили в схватку за контроль над Киевом

В центре Киева украинские радикалы – члены запрещенных в России организаций взяли под «контроль» вертолетную площадку экс-президента Украины Виктора Януковича возле здания Верховной Рады.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», площадка расположена на крыше здания крупного офисного центра, где имеются не только помещения различных компаний, но и огромный дата-центр.

Здание было построено еще в 2012 году накануне Евро-2012. Радикалы поясняют, что захватили центр для дальнейшей национализации. «Националистические силы, люди, которые получали независимость своей кровью, берем это здание под контроль. Мы требуем немедленно остановить «неопределенный статус» этого сооружения и вернуть его в государственную собственность», – отмечают участники захвата и добавляют, что сейчас прибыль от работы крупнейшего центра уходит в «семью». При этом источники сообщают, что здание захвачено по указу главы МВД Украины Арсена Авакова.

Также украинские СМИ отмечают, что дело не в деньгах, которые приносит здание, а в контроле над данными: там расположены 14 машинных залов на 400 серверных шкафов. «Дело не в земле, а в контроле над крупнейшим дата-центром в Украине. Единственным, который сертифицирован уровнем защиты Tier III (считается вторым по надежности из мировых). Борьба идет за контроль над данными», – сообщает на своей странице в Facebook блогер Петр Охотин.

Другие связывают рейдерское оцепление с масштабными акциями протеста, который собрался 17 октября проводить скандальный экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили. Чтобы снизить массовость участников мероприятий нацгвардия заблокировала въезды в город и проверяет все транспортные средства, въезжающие в Киев. Грузовики досматриваются особо тщательно: «На наличие пассажиров, которые собираются протестовать против власти».

В администрации президента «Незалежной» поспешили заявить, что квартал, в котором находятся правительственные здания, оцеплен войсками из-за визита президента Мальты Мари-Луиз Колейро Преко. «У нее завтра государственный визит в Украину», – комментирует представитель АП.

В то же время, в донецких республиках сообщили журналистам, что в Киеве опасаются массовых бунтов в ВСУ и поддержки украинскими силовиками бывшего грузинского президента Михаила Саакашвили. В связи с этим украинским руководством были предприняты срочные меры по охране государственных зданий, а верные Порошенко генералы разослали приказ по войскам, в котором требуют ограничить доступ Саакашвили и его соратников ко всем военным объектам в зоне АТО.

Напомним, на 17 октября Саакашвили призвал украинцев выйти на митинг к Верховной Раде. По его словам, во время протестной акции будут озвучены три основных требования к властям Украины.

Киев, Анастасия Зук

Киев. Другие новости 17.10.17

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