Спохватился: Порошенко хочет сажать опасных депутатов

Президент Украины Петр Порошенко надумал отменить депутатскую неприкосновенность, чтобы запугать народных избранников – «на всякий случай».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Порошенко внес в Верховную Раду законопроект об отмене депутатской неприкосновенности. Предполагается, что нововведение начнет действовать с 1 января 2020 года.

«Законопроектом предлагается изложить статью 80 Конституции Украины в новой редакции, отменяющей положения, согласно которым народным депутатам Украины гарантируется депутатская неприкосновенность», – сообщается в пояснительной записке к документу. Однако подчеркивается, что народные депутаты Украины не могут быть привлечены к уголовной ответственности без согласия Верховной рады.

Напомним, сегодня у здания украинского парламента началась массовая акция протеста, в которой участвует ряд политических деятелей, недовольных «Порошенковским режимом». Присоединились к акции и радикалы.

В настоящее время вокруг здания парламента выставлено двойное оцепление из бойцов национальной гвардии и полиции. В социальных сетях граждане страны активно комментируют происходящие в Киеве события: «Как же им страшно! И это мы живем «демократической» стране, после Революции Достоинства. Позор!». Другие отмечают: «Если они так огородились, это верный признак того, что они не собираются исполнять требования митингующих. Вот и все».

Киев, Анастасия Зук

Киев. Другие новости 17.10.17

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