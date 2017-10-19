Политик: Украина  встала на путь самоуничтожения  

Отмена депутатской неприкосновенности не только не принесет желаемых результатов, считают специалисты, но и может уничтожить Украину.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», решение об отмене неприкосновенности депутатов сегодня поддержали 336 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов. В настоящее время законопроект отправлен на экспертизу в Конституционный суд Украины, который также должен рассмотреть документ и одобрить его. В Крыму уверены, что отмена депутатской неприкосновенности не сможет стабилизировать ситуацию на Украине, а может даже усугубить ее.

«Сама неприкосновенность, как таковая, только вредит обществу, потому что всякие никчемные людишки, правдами и неправдами получающие мандаты, за это прячутся и творят свои дела. Но реально отмена развяжет руки исповедующим фашизм Порошенко, Гроссману и другим. Вся административная система, которая ходит под их началом, сможет хватать любого, закрывать, судить и так далее. Украина полетит вообще с обрыва и может в этой ситуации погибнуть. Дальше будет однополый фашизм, управляемый Западом», – заявил РИА «Новый День» лидер крымского отделения партии «Коммунисты России» Леонид Грач.

А крымский политолог Андрей Мальгин считает, что никаких результатов отмена депутатской неприкосновенности не даст. Он также напомнил, что это не первая попытка украинского парламента: «Верховная Рада уже отменяла депутатскую неприкосновенность в расчете на то, что можно будет бороться с коррупцией и криминалом, но с того времени этих явлений стало значительно больше. То, что закон начнет действовать только в 2020 году, имеет политическую подоплеку – наверняка часть депутатского корпуса не уверена в действующем президенте. Таким образом, правящие круги Украины просто пытаются укрепить остатки своего влияния. Пока неизвестно, как будет соблюдаться этот закон, но реальных результатов не будет», – заключил Мальгин.

Симферополь, Анастасия Зук

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