Крымчанам обещают снижение цен на продукты и коммуналку после пуска Керченского моста    

После открытия моста через Керченский пролив в Крыму снизятся тарифы – на все. Об этом заявили на семинаре-совещании, посвященном тарифному регулированию в России. Как передает корреспондент РИА «Новый День», специалисты Федеральной антимонопольной службы отмечают, что после открытия новой транспортной артерии, которая соединит материк и полуостров, цены на доставку товаров в республику значительно снизятся, так как в настоящее время в стоимость поставляемых изделий заложены услуги паромной переправы, а проезд по мосту будет бесплатным. Помимо пищевой продукции, ожидается и понижение цен на коммунальные платежи, а также топливо.

В свою очередь глава Крыма Сергей Аксенов напомнил, что крымские производители также не должны спекулировать на ценах, это касается и нефтетрейдеров. При этом глава крымского правительства пригрозил, что на все нарушения будет дан жесткий ответ, в том числе и уголовные дела: «Если будет необходимо, то мы поспособствуем заведению на рынок более крупных игроков», – заявил Аксенов.

По прогнозам специалистов ФАС, снижение цен станет ощутимым через несколько лет после введения Крымского моста в эксплуатацию.

Ранее в ФАС назвали причину дороговизны продукции реализуемой в Крыму: в высоких ценах отчасти виноваты порты полуострова, которые работают неэффективно. Так с прибылью работает только порт Керченская паромная переправа, которая субсидирует убыточные порты.

Как сообщал «Новый День», в июне текущего года в ФАС устроили разбирательство из цен на АЗС, которые в Крыму выше среднероссийских. Среди объективных причин завышения цен названы: трудности, связанные с доставкой топлива с материковой части России на территорию полуострова, а также его хранением. В свою очередь маржинальность сетей АЗС в Крыму на 5% – 7% выше, чем в соседних регионах.

Керчь, Анастасия Зук

Керчь. Другие новости 17.10.17

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