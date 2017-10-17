В Крыму обещают ввести единый тариф на коммуналку

Власти Крыма намерены установить в республике единый тариф на коммунальные платежи.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в связи с тем, что ранее муниципалитеты установили свои тарифы на коммунальные услуги, цены отличаются друг от друга в каждом регионе, а в некоторых случаях стоимость коммунальных услуг может отличаться даже в соседних населенных пунктах.

«На момент воссоединения Крыма с Россией в каждом муниципальном образовании республики были установлены свои тарифы на коммунальные услуги. Они устанавливались с учетом политических интересов, а также возможностей местных бюджетов компенсировать разницу между экономически обоснованным уровнем тарифов и тарифами для населения. Это привело к значительным перекосам в величине тарифов», – написал на своей странице в Facebook глава крымского правительства Сергей Аксенов и добавил, что в настоящее время комитет по тарифной политике Совета министров РК принял комплексные меры, которые позволяют прийти к единому тарифу.

В настоящее время, например, за теплоснабжение жители Симферополя платят 2 тыс 284 руб за гигакаллорию, для жителей Джанкоя тариф на тепло составляет 3 тыс 360 руб, в Раздольненском районе – 3 тыс 609 рублей, а в Евпатории тариф за теплоснабжение не превышает 2 тыс рублей.

Напомним, специалисты Федеральной антимонопольной службы отмечают, что после открытия Крымского моста ожидается понижение цен на коммунальные платежи, продукты, а также топливо.

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 17.10.17

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