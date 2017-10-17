СМИ: Севастопольский винзавод станет частью крымского бренда

Севастопольский винодельческий завод исключат из плана приватизации госимущества города.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», винзавод выйдет из приватизационного плана города в связи с планируемой передачей предприятия в ведение управления делами президента Российской Федерации.

В документе, опубликованном на официальном сайте правительства Севастополя, сообщается, что решение будет способствовать упорядочиванию отношений в сфере приватизации государственного имущества города. Также уточняется, что принятие проекта закона не потребует дополнительных расходов из бюджета города.

В свою очередь севастопольские СМИ отмечают, что после того как завод выйдет из городской собственности он войдет в состав федерального государственного унитарного предприятия «Массандра».

Так, по информации издания «ForPost», передачу винодельческого предприятия инициировали крымские власти.

При этом ни руководство ГУПа «Севастопольский винодельческий завод», ни руководство «Массандры» пока ситуацию не комментируют.

Как сообщал «Новый День», в сентябре премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о передаче «Севастопольского авиационного предприятия» в федеральную собственность.

Севастополь, Анастасия Зук

Севастополь. Другие новости 17.10.17

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