Севастопольское авиапредприятие передали в федеральную собственность

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о передаче «Севастопольского авиационного предприятия» в федеральную собственность.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», бывший севастопольский ГУП будет находиться в ведомстве Минпромторга РФ. Ожидается, что решение ускорит интеграцию авиапредприятия в российский оборонно-промышленный комплекс и обеспечит его заказами, сообщается на официальном сайте правительства РФ.

Предприятие выполняет работы для обеспечения обороноспособности страны, в том числе является соисполнителем государственных контрактов по капитальному ремонту вертолётов Ми-8МТ (МТВ) и Ка-27ПС, восстановительному ремонту Ми-8МТВ-2 для нужд Минобороны России, а также по ремонту покупных комплектующих изделий вертолётов типа Ми-8, Ми-17-1В в интересах иностранных заказчиков.

Севастополь, Анастасия Зук

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