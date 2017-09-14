Четверг, 14 сентября 2017, 13:16 мск

российское информационное агентство 18+

Крым

,

Севастопольское авиапредприятие передали в федеральную собственность

Севастопольское авиапредприятие передали в федеральную собственность

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о передаче «Севастопольского авиационного предприятия» в федеральную собственность.

Как передает корреспондент РИА , бывший севастопольский ГУП будет находиться в ведомстве Минпромторга РФ. Ожидается, что решение ускорит интеграцию авиапредприятия в российский оборонно-промышленный комплекс и обеспечит его заказами, сообщается на официальном сайте правительства РФ.

Предприятие выполняет работы для обеспечения обороноспособности страны, в том числе является соисполнителем государственных контрактов по капитальному ремонту вертолётов Ми-8МТ (МТВ) и Ка-27ПС, восстановительному ремонту Ми-8МТВ-2 для нужд Минобороны России, а также по ремонту покупных комплектующих изделий вертолётов типа Ми-8, Ми-17-1В в интересах иностранных заказчиков.

Севастополь, Анастасия Зук

Севастополь. Другие новости 14.09.17

Юные крымчане «бомбят» автомобили. / Назад в СССР: Украина пытается строить «железный занавес». / Бывший муж и крымский след: назван заказчик убийства депутата Госдумы РФ в Киеве.

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

, ,

Новости партнеров

Крым, все новости

В Симферополе объявлен карантин по бешенству

Юные крымчане «бомбят» автомобили

Назад в СССР: Украина пытается строить «железный занавес»

Бывший муж и крымский след: назван заказчик убийства депутата Госдумы РФ в Киеве

Хорошо живут: главбух керченского МУПа-должника получал почти 100 тысяч рублей в месяц

Голосование на сайте

Поддерживаете ли вы создание Малороссии на востоке Украины?
Все новости