В Госсовете Крыма обвинили экс-министра ЖКХ в срыве отопительного сезона

Председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов обвинил экс-министра ЖКХ республики Сергея Карпова в фактическом срыве прошлого отопительного сезона.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Константинов призвал нынешнего руководителя ведомства Марину Горбатюк не допускать ошибок своего предшественника и взять на усиленный контроль подготовку к сезону.

«Хочу напомнить, что в прошлом году отопительный сезон начался не совсем правильно. Были допущены нарушения и сбои при открытии отопительного сезона. Это коснулось и дошкольных учреждений, и школ, и объектов здравоохранения», – заявил Константинов.

В свою очередь Горбатюк сообщила, что готовность тепловых, водопроводных и канализационных сетей на текущий момент составляет 99%. Завершается подготовка котельных. По ее данным, из 527 функционирующих школ, не включенных в план работ в рамках ФЦП, готовы к сезону и имеют соответствующие акты 525 учреждений. В двух школах – в Нижнегорском и Бахчисарайском районах проводятся ремонтные работы. При этом в одном из этих учреждений – в Бахчисарайском районе, по словам министра ЖКХ, отопления не было на протяжении 23 лет.

К сезону готовы 405 детских садов из 413. Как утверждает Горбатюк, четыре детских сада являются сезонными и не работают зимой, а в остальных ведется капитальный ремонт. Примечательно, что, несмотря на положительную статистику по подготовке к сезону, не всем образовательным учреждениям стоит ожидать качественного отопления.

«В 12-й школе в Феодосии на сегодняшний момент не провели закупку услуг по ремонту сетей. Мы привлекли «Крымтеплокоммунэнерго» для промывки сетей и замены узла учета. Поэтому могу заявить, что тепло в данную школу подаваться будет, но, наверное, качество данного тепла будет желать лучшего», – сказала министр ЖКХ.

По ее данным, 69% жилых домов не подключены к централизованному отоплению . Тем не менее, в муниципалитетах рапортуют о том, что большая часть таких домов все равно готова к сезону: в основном там используется индивидуальное газовое отопление, ряд жилищ отапливается электричеством и печами.

Тем временем, уже 14 администраций городов и районов Крыма приняли решение о начале отопительного сезона – запущено 247 котельных, что составляет 27% от общего числа.

«Отапливаются 110 дошкольных учреждений, 129 учебных заведений, 20 объектов здравоохранения и 163 жилых дома», – уточнила Горбатюк.

В то же время, в министерстве отмечают текущую нехватку твердого топлива в муниципалитетах. На данный момент закуплено лишь порядка 53% угля от всей потребности на сезон. В самих городах и районах утверждают, что средств на приобретение топлива хватает, а закупки должны пройти по графикам в конце октября – начале ноября.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 18.10.17

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