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Понедельник, 23 октября 2017, 14:58 мск

российское информационное агентство 18+

Крым

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В Симферополе стартовал отопительный сезон

В Симферополе стартовал отопительный сезон

С 23 октября в Симферополе начался отопительный сезон.

Как передает корреспондент РИА , администрация города постановила обеспечить подачу тепла в жилые дома, образовательные, социально-культурные и медицинские учреждения.

«Рекомендовать тепловырабатывающим предприятиям и предприятиям, оказывающим услуги по теплоснабжению, осуществлять подачу тепловой энергии для жилых домов, образовательных учреждений, учреждений здравоохранения и социально-культурного назначения на объекты, имеющие акты готовности систем централизованного отопления к приему теплоносителя», – говорится в постановлении администрации Симферополя.

Как уже сообщал , по состоянию на 18 октября, по данным министра ЖКХ Крыма Марины Горбатюк, готовность к сезону тепловых, водопроводных и канализационных сетей республики составляла 99%.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 23.10.17

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© 2017, РИА «Новый День»

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