Крымскому депутату смягчили приговор

В Крыму вступил в силу приговор суда в отношении депутата Госсовета РК Валерия Гриневича.

Как уже сообщал «Новый День», Гриневич признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере, покушении на мошенничество и угрозе убийством.

Следствие установило, что Гриневич получил 6 млн рублей, пообещав помочь в получении земельных участков в селе Штормовое и прекращении проверочных мероприятий сотрудниками полиции.

Сакский районный суд приговорил его к 10 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима – именно такого наказания требовало для подсудимого обвинение.

Обвиняемый подал апелляцию. Верховный суд республики смягчил приговор.

По решению суда, Гриневич отправится не в колонию строгого режима, а в колонию общего режима на девять лет и десять месяцев.

Напомним, экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская сразу после задержания Гриневича обращалась в Госсовет РК с просьбой лишить его депутатского мандата, однако этого не произошло до сих пор.

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 18.10.17

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