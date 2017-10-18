Крымскому депутату смягчили приговор

В Крыму вступил в силу приговор суда в отношении депутата Госсовета РК Валерия Гриневича.
Как уже сообщал «Новый День», Гриневич признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере, покушении на мошенничество и угрозе убийством.
Следствие установило, что Гриневич получил 6 млн рублей, пообещав помочь в получении земельных участков в селе Штормовое и прекращении проверочных мероприятий сотрудниками полиции.
Сакский районный суд приговорил его к 10 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима – именно такого наказания требовало для подсудимого обвинение.
Обвиняемый подал апелляцию. Верховный суд республики смягчил приговор.
По решению суда, Гриневич отправится не в колонию строгого режима, а в колонию общего режима на девять лет и десять месяцев.
Напомним, экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская сразу после задержания Гриневича обращалась в Госсовет РК с просьбой лишить его депутатского мандата, однако этого не произошло до сих пор.
Симферополь, Анастасия Зук
Симферополь. Другие новости 18.10.17
Непотопляемые: в Севастополе возле школы организовали торговлю алкоголем. / В Коктебеле под колеса пьяного крымчанина угодила «скорая помощь». / Виновата чума: в Крыму не удастся увеличить объемы производства мяса. Читать дальше
© 2017, РИА «Новый День»