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Среда, 29 ноября 2017, 14:36 мск

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Осужденного за мошенничество депутата Госсовета Крыма лишили полномочий

Осужденного за мошенничество депутата Госсовета Крыма лишили полномочий

Осужденного за мошенничество депутата Госсовета Крыма Валерия Гриневича лишили мандата.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», за решение о досрочном прекращении полномочий бывшего коллеги проголосовали сегодня депутаты республиканского парламента.

«Прекратить досрочно полномочия депутата Государственного Совета Республики Крым Гриневича Валерия Васильевича, избранного по Сакскому одномандатному избирательному округу № 7 от Крымского регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия»», – говорится в постановлении парламента.

Как уже сообщал «Новый День», в июле Сакский районный суд приговорил Гриневича к 10 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, признав его виновным в мошенничестве, покушении на мошенничество и угрозе убийством. После приговора Гриневич подал апелляцию, и Верховный суд в октябре смягчил приговор, отправив бывшего депутата в колонию общего режима на девять лет и десять месяцев. Несмотря на вступивший в силу приговор для Гриневича, депутаты Госсовета не стали спешить с лишением полномочий своего коллеги. В конце ноября экс-прокурор Крыма, депутат Госдумы Наталья Поклонская подняла эту тему, напомнив о депутатских полномочиях Гриневича нынешнему прокурору республики Олегу Камшилову.

Отметим, что страничка с информацией о Гриневиче до сих пор доступна на официальном сайте парламента республики, в разделе «Депутатский корпус». Согласно ее данным, Гриневич является частным предпринимателем, а также участвует в комитете Госсовета по аграрной политике, экологии и природным ресурсам и комитете по санаторно-курортному комплексу и туризму.

Симферополь, Леонид Маковецкий

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