Осужденного за мошенничество депутата Госсовета Крыма лишили полномочий

Осужденного за мошенничество депутата Госсовета Крыма Валерия Гриневича лишили мандата.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», за решение о досрочном прекращении полномочий бывшего коллеги проголосовали сегодня депутаты республиканского парламента.

«Прекратить досрочно полномочия депутата Государственного Совета Республики Крым Гриневича Валерия Васильевича, избранного по Сакскому одномандатному избирательному округу № 7 от Крымского регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия»», – говорится в постановлении парламента.

Как уже сообщал «Новый День», в июле Сакский районный суд приговорил Гриневича к 10 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, признав его виновным в мошенничестве, покушении на мошенничество и угрозе убийством. После приговора Гриневич подал апелляцию, и Верховный суд в октябре смягчил приговор, отправив бывшего депутата в колонию общего режима на девять лет и десять месяцев. Несмотря на вступивший в силу приговор для Гриневича, депутаты Госсовета не стали спешить с лишением полномочий своего коллеги. В конце ноября экс-прокурор Крыма, депутат Госдумы Наталья Поклонская подняла эту тему, напомнив о депутатских полномочиях Гриневича нынешнему прокурору республики Олегу Камшилову.

Отметим, что страничка с информацией о Гриневиче до сих пор доступна на официальном сайте парламента республики, в разделе «Депутатский корпус». Согласно ее данным, Гриневич является частным предпринимателем, а также участвует в комитете Госсовета по аграрной политике, экологии и природным ресурсам и комитете по санаторно-курортному комплексу и туризму.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 29.11.17

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