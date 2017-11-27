Крымского депутата надумали лишить мандата

Парламент Крыма рассмотрит вопрос о лишении полномочий депутата Валерия Гриневича.

Как сообщал «Новый День», Гриневич был признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере, покушении на мошенничество и угрозе убийством. В июле текущего года Сакский районный суд приговорил его к 10 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. После обвиняемый подал апелляцию и в октябре Верховный суд республики смягчил приговор: Гриневич отправился в колонию не строгого, а общего режима на девять лет и десять месяцев. Между тем, коллеги до сих не лишили Гриневича статуса депутата Госсовета республики. Соответствующий проект только сейчас вынесли на рассмотрение.

«Прекратить досрочно полномочия депутата Государственного Совета Республики Крым Гриневича Валерия Васильевича, избранного по Сакскому одномандатному избирательному округу № 7 от Крымского регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия». Направить настоящее постановление в избирательную комиссию Республики Крым», – сообщается в проекте постановления к ближайшему заседанию Госсовета.

Напомним, экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская сразу после задержания Гриневича обращалась в Госсовет РК с просьбой лишить его депутатского мандата.

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 27.11.17

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