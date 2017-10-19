На Украине собираются взыскать с «Газпрома» 6,7 млрд долларов

Хозяйственный суд Киева удовлетворил ходатайство антимонопольного комитета и исполнительной службы министерства юстиции Украины, разрешив взыскать с «Газпрома» штраф в размере 6,7 млрд долларов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по решению суда взыскание распространяется на все имущество «Газпрома». Министр юстиции Украины Павел Петренко поспешил назвать данное решение суда «победой».

Украинцы, комментирующие данный пост, отнеслись к новости с радостью. А вот россияне предлагают жителям соседнего государства мыслить на несколько шагов вперед: «И после такого Украина хочет, чтобы Газпром после 2019 года осуществлял транзит через её территорию. У вас реально провинциальная идиотская власть: была и есть», – заключают жители РФ.

Как сообщал «Новый День», «Газпром» потребовал отменить решение о принудительном взыскании с компании в пользу Украины многомиллиардного штрафа, наложенного якобы за злоупотребление монопольным положением на украинском рынке транзита газа. 16 мая этого года украинский высший хозяйственный суд отклонил кассационную жалобу российской компании. Чуть позже Украина приступила к поискам активов «Газпрома», чтобы принудительно взыскать с российской компании миллиарды долларов . https://newdaynews.ru/crimea/603505.html

Киев, Анастасия Зук

Киев. Другие новости 19.10.17

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