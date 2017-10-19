Крымские чиновники отказали геям

Планам представителей сексуальных меньшинств провести гей-парады в городах Крыма не суждено сбыться.

Как уже сообщал РИА «Новый День», администрации Симферополя, Керчи, Евпатории, Феодосии, Джанкоя, Армянска и Красноперекопска получили заявления на проведение подобных мероприятий в октябре от активиста российского ЛГБТ-движения Николая Алексеева.

Одним из первых городов, где не разрешили проводить гей-парад, стала Керчь: заместитель главы администрации Керчи Дилявер Мельгазиев на своей странице в Facebook опубликовав лично подписанный отказ.

«Учитывая цели мероприятий, принимая во внимание нормы действующего законодательства Российской Федерации, направленные на защиту таких конституционно значимых ценностей, как семья и детство, а также на предотвращение причинения вреда здоровью несовершеннолетних, их нравственному и духовному развитию, неоднократные обращения в адрес администрации от духовенства, общественности согласование проведения публичных мероприятия не представляется возможным», – указывается в ответе на обращение инициатора проведения гей-парадов в Крыму,

Аналогичное решение приняли в Евпатории. Как сообщили корреспонденту РИА «Новый День» в пресс-службе администрации города, отказ уже отправлен заявителю. При этом в тексте документа используются те же формулировки, что и в отправленном администрацией Керчи письме. К

Отказы готовятся в Феодосии и Красноперекопске. А вот в пресс-службе администрации Симферополя не смогли уточнить информацию насчет принятого решения, сославшись на отсутствие главы администрации Игоря Лукашева. Впрочем, ранее он заявлял, что подобных акций не одобряет.

Ответы руководства Джанкоя и Армянска по итогам рассмотрения поступивших заявок пока неизвестны, но скорее всего, решение местных чиновников также не обрадует Николая Алексеева и его товарищей.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 19.10.17

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