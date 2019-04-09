«Что скажет Климкин?» Российские геи добиваются в Европе разрешения на ЛГБТ-парад в Крыму

В Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) обжалован запрет на проведение гей-парада в крымских курортных городах.

Жалобу направили активисты российского ЛГБТ-движения.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом на своей странице в Twitter написал ЛГБТ-активист из России Николай Алексеев.

«Запреты шествий гей-парадов в Ялте, Симеизе и Гурзуфе, а также ЛГБТ-пикетов в Ялте, Алупке и Гурзуфе, планировавшихся в октябре 2017 года, обжалованы в Европейском суде по правам человека», – написал Алексеев.

Ранее, в декабре прошлого года, кассационную жалобу отклонила последняя российская инстанция – Верховный суд РФ. Однако остаётся ещё одно незакрытое дело в Керчи.

«Там городской суд стопорил процесс, но в итоге был вынужден рассмотреть по существу. Это дело сейчас на стадии кассации в Верховном суде Крыма, потом пойдёт в Верховный суд РФ и ЕСПЧ. А в Страсбург поданы в разное время Феодосия, Джанкой, Красноперекопск, Армянск, Симферополь, Евпатория, Саки, Бахчисарай, Севастополь, Алушта, Судак и Ялта (включая Гурзуф, Алупку и Симеиз)», – разошёлся Алексеев.

Активист отметил, что это уже третья жалоба, направляемая им в ЕСПЧ и добавил, что борьба «с произволом властей» ведётся не только в Крыму, но и практически по всей России.

«Всего же на сегодняшний день кампания за свободу собраний для ЛГБТ-людей охватывает 350 городов России в 81 из 85 субъектов РФ», – пишет активист.

В соцсетях пользователи неоднозначно отреагировали на сообщение Алексеева. Нашлись и такие, кто в шутку отметил «международно-дипломатический» аспект «проблемы».

«А что скажет Климкин? Этак всем российским геям запретят въезд на Украину за посягательство на Крым», – иронизируют пользователи.

Между тем, как сообщал «Новый День», два года назад Керчь первой из крымских городов отказала активистам в разрешении на проведение гей-парада. Заместитель главы администрации города Дилявер Мельгазиев опубликовал подписанный им лично отказ на своей странице в Facebook.

«Учитывая цели мероприятий, принимая во внимание нормы действующего законодательства Российской Федерации, направленные на защиту таких конституционно значимых ценностей, как семья и детство, а также на предотвращение причинения вреда здоровью несовершеннолетних, их нравственному и духовному развитию, неоднократные обращения в адрес администрации от духовенства, общественности согласование проведения публичных мероприятия не представляется возможным», – указывалось в ответе на обращение инициатора проведения гей-парадов в Крыму.

Вслед за Керчью проведение парадов запретили и все другие крымские города, куда направлялись обращения.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 09.04.19

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