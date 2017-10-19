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Четверг, 19 октября 2017, 20:19 мск

российское информационное агентство 18+

Крым

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Под окнами Совмина: подрядчик и госслужащие увели 8 миллионов рублей

Под окнами Совмина: подрядчик и госслужащие увели 8 миллионов рублей

В Симферополе задержали двух госслужащих и подрядчика, завысивших на 8 миллионов рублей стоимость ремонтных работ в Совмине Крыма.

Как передает корреспондент РИА , в частности, сотрудники полиции задержали начальника ГБУ «Дирекция по обеспечению деятельности Совета министров Крыма и его аппарата» Игоря Каретника, а также первого заместителя начальника данного ГБУ Олега Голикова и директора фирмы-подрядчика, которая занималась ремонтными работами.

«Они проводили ремонтные работы во внутреннем дворе Совмина, возможно не только с плиткой, там еще закатывался асфальт. По всем этим вопросам было создано это ГБУ. По моей информации, речь идет о 8 миллионах ущерба. Сейчас идет разбирательство», – сообщил РИА «Новый День» крымский общественник Александр Талипов. Он отметил, что указанным госслужащим предъявлены обвинения по статье «Превышение должностных полномочий», а подрядчику по статье «Мошенничество».

Симферополь, Анастасия Зук

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