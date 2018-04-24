Чиновников Совмина Крыма, курировавших ремонт в правительстве, отправили на нары

Чиновники крымского Совмина получили реальные сроки за нарушения при проведении ремонтных работах на территории правительства республики.

Напомним, в октябре прошлого года силовики задержали руководителя ГБУ «Дирекция по обеспечению деятельности Совета министров и его аппарата» и его первого заместителя, а также начальника фирмы-подрядчика. Их заподозрили в злоупотреблении должностных полномочий и мошенничестве из-за завышения стоимости работ.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», уголовное дело уже рассмотрел суд.

«От двух до трех с половиной лет получили все фигуранты этого дела – руководитель госучреждения, его заместитель и руководитель подрядной организации, которая выполняла работы. Кроме того, возмещен ущерб, который составил 8,2 миллиона рублей», – рассказал председатель Комитета по противодействию коррупции Александр Акшатин.

Он подчеркнул, что разбирательства еще не полностью не завершены, и в дальнейшем могут всплыть новые факты в этом деле: «Процесс еще не окончен. Мы посмотрим, как дальше будут развиваться события», – подчеркнул председатель Комитета.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 24.04.18

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