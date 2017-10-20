«Верните хотя бы два!» Украина хочет, чтобы Крым отдал комбайны

Хозяйственный суд Киевской области удовлетворил требования прокуратуры так называемой Автономной Республики Крым (Киев), которая потребовала от крымского сельхозпроизводителя вернуть два зерноуборочных комбайна.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», комбайны по договору были переданы национальной акционерной компанией «Украгролизинг» крымскому сельскохозяйственному предприятию на сбережение, заявили в ведомстве, однако после завершения срока действия договора техника, якобы, не была возвращена.

Стоимость комбайнов прокуратура оценила в 855 тысяч гривен (примерно 1,9 миллиона рублей). Также у крымского сельхозпредприятия потребовали уплатить неустойку в размере 641 тысячи гривен (примерно 1,4 миллиона рублей).

Напомним, летом 2014 года все 142 комбайна «Украгролизинга», находящиеся в Крыму, были национализированы.

Киев, Мария Моссур

Киев. Другие новости 20.10.17

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