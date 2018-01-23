Крымский фактор: Россия обогнала Украину в зерновом рейтинге

Россия может выйти на второе место в мире по объемам экспорта зерна и сместить Украину на третье.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по данным Международного совета по зерну (МСЗ), экспорт зерна из РФ в текущем сезоне вырастет почти до 44 миллионов тонн, что на 1,7 миллионов тонн больше чем в прошлом. Для Украины прогноз менее оптимистичен: «Незалежная» сократит экспорт до 41 миллиона тонн и таким образом отдаст России второе место. По-прежнему лидером рейтинга останутся США, которые могут экспортировать в этом сезоне 80,3 миллионов тонн зерна, включая 47,7 миллионов тонн кукурузы.

Отметим, что в прошедшем сезоне Россия занимала четвертое место в списке мировых экспортеров зерна после США, Украины и Аргентины. Между тем, с начала сезона и по 17 января Россия увеличила отгрузки зерна на 36,4% – до 29 миллионов тонн к аналогичному периоду предыдущего сельхозгода.

В Минсельхозе РФ подсчитали: в 2017 году в РФ было собрано более 134 миллионов тонн зерна, что превысило на 11,2% прошлогодние показатели, и на 35,3% превышает средний урожай за 2012-2016 годы, когда собирали чуть более 98 миллионов тонн.

Благоприятно сказывается на экспорте и цена российской продукции: на прошлой неделе цены на пшеницу третьего класса опустилась до 8,57 тысяч рублей, а в прошлом году ее стоимость держалась на уровне 10 тысяч рублей за тонну.

По словам экспертов, дальнейшие темпы экспорта российского зерна будут зависеть от слаженной работы инфраструктуры, динамики курса рубля и перспектив нового урожая. При этом специалисты не исключают, что общий объем российского экспорта зерновых в этом сезоне и вовсе может вырасти до 48 миллионов тонн, пишет «Коммерсант».

Как сообщал «Новый День», в 2017 году только в Крыму намолочено более 1 миллиона 700 тысяч тонн зерна. На полуострове урожайность составляет 30,6 центнера с гектара. При этом аграрии не собираются останавливаться на показателях 2017 года: на развитие агропромышленного комплекса из бюджета будет выделено более 3 миллиардов рублей.

Симферополь, Анастасия Зук

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