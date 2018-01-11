В Крыму рассчитывают установить новый рекорд по сбору зерновых

В Крыму рассчитывают на рост урожайности зерновых. Об этом сообщил министр сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин на встрече с крымским премьером Сергеем Аксеновым.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , в 2018 году на развитие агропромышленного комплекса планируется выделить из бюджета более 3 млрд рублей. Две трети этой суммы направят отраслям растениеводства, более 400 млн рублей – на животноводство, столько же на развитие малых форм хозяйствования, еще 416 млн рублей – на развитие мелиорации и земель сельхозназначения.

Предполагается, что сбор зерновых культур увеличится на 50 тысяч тонн. Напомним, в минувшем году в республике намолочено более 1 миллиона 700 тысяч тонн зерна. Подобный урожай стал самым большим за последние 8 лет.

«Безусловно, для того чтобы все прогнозы сбылись, необходим постоянный контроль министерства за ситуацией. Более того, мы не должны забывать об индивидуальной поддержке тех людей, которые заняты в личных подсобных хозяйствах, – заявил Сергей Аксенов. – Наша задача как правительства республики – дать возможность таким фермерам выйти на рынок и конкурировать с крупными игроками».

Симферополь, Варвара Бурлакова

Симферополь. Другие новости 11.01.18

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