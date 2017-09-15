Глобальный рынок не тётка: Минсельхоз США вынужден признать крымское зерно российским

Рекордный урожай зерна в Крыму повлиял на прогноз Минсельхоза США относительно сбора зерновых в России в целом.

Как передаёт корреспондент агентства РИА «Новый День», американские аналитики считают, что в этом году российский урожай превысит результат прошлого года на 5 миллионов 300 тысяч тонн и составит 125 миллионов 300 тысяч тонн (из них – 81 миллион тонн пшеницы) с экспортным потенциалом в 43 миллиона 100 тысяч тонн пшеницы. Открыто западные эксперты о влиянии крымских показателей на статистику не говорят, но подразумевают.

Напомним, что урожай ранних зерновых на полуострове составил 1 миллион 700 тысяч тонн, что стало рекордом за последние 8 лет. На стадии завершения уборка основного урожая.

Российский Минсельхоз оценивает итоги уборочной кампании более скромно – 110 миллионов тонн зерна в чистом весе.

При этом крупнейшие российские отраслевые аналитические агентства настроены более оптимистично, их прогнозы превышают ожидания американцев: от 131 миллиона тонн до 134 миллионов тонн зерновых.

По данным на 13 сентября в стране с 70,9% всех посевных площадей уже намолочено 108 миллионов 200 тысяч тонн зерна в первоначально оприходованном весе, по оперативным данным Минсельхоза – это 102 миллиона 8 тысяч тонн в чистом весе, пишут «Ведомости».

Отраслевые эксперты полагают: в этом сезоне Россия сможет экспортировать 44 миллиона тонн пшеницы, что поможет ей удержать лидирующее место среди крупнейших стран-экспортеров зерна.

Симферополь, Оксана Мурзина

Симферополь. Другие новости 15.09.17

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