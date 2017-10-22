«Требуем импичмента…» Президенту Украины выдвинули ультиматум

Участники протестов в центре Киева выдвинули новые требования.

Как уже сообщал «Новый День», 17 октября в правительственном квартале украинской столицы начался митинг за ограничение депутатского иммунитета и реформу избирательного законодательства. Решение об отмене неприкосновенности депутатов Рада приняла 19 октября. Началась и работа над избирательным законодательством.

Однако митингующих это не устроило: они по-прежнему требуют внести в Раду законопроект об антикоррупционном суде и выдвинули новое условие: в течение пяти рабочих дней вынести на рассмотрение парламента закон об импичменте. А чтобы президент Порошенко был сговорчивее и не затягивал процесс, ему напомнили о судьбе экс-главы Румынии Николая Чаушеску.

Между тем, наблюдатели отмечают, что акция протеста разделилась на военный и гражданский секторы: большинство участников перебазировалось в Мариинский парк, на улице Грушевского возле Рады остались в основном люди в камуфляжах с шевронами батальонов «Донбасс» и «Айдар». В ДНР считают, что сейчас в Киве прощупывают почву для очередного переворота.

«Порошенко себя изжил, Порошенко является недоговороспособным по своим обязательствам не только с нами, но и со странами Европы, Запада. Я бы не исключал какого-то вывода новых персонажей на (политическую) сцену», – цитирует РИА «Новости» полпреда самопровозглашенной ДНР в контактной группе по Донбасса Дениса Пушилина. Он также не исключил, что события в Киеве могут быть организованы исключительно для отвлечения внимание от тяжелой ситуации в стране.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 22.10.17

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