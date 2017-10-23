На Украине бойцы АТО  готовятся к масштабной зачистке

ВСУ готовит солдат к штурму в ДНР, а экс-бойцы АТО собираются отправить в отставку президента Украины Петра Порошенко.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по информации командира 5-го отдельного батальона «Украинской добровольческой армии», сформированного из бойцов запрещенной в РФ организации «Правый сектор», Владислава Литвина, вооруженные силы Украины готовятся к наступательной операции на юго-востоке страны. Для этого в механизированных и мотопехотных частях и бригадах создаются штурмовые батальоны, роты. «Идет накачка на зачистку, определенная специализация. Насколько это будет эффективно, уже зависит от того, какой будет командир. Потому что личность на войне много решает», – цитируют украинские издания Литвина.

В тоже время, депутат украинской Верховной Рады Семен Семенченко заявил, что экс-бойцы ВСУ, а также члены национальных батальонов и радикальных организаций готовятся до Нового года свергнуть Порошенко. Он отметил, что в настоящее время идет агитационная работа по регионам Украины. По его словам, чтобы «свергнуть» Порошенко хватит 500 бойцов, объединенных этой целью.

Как сообщал «Новый День», 17 октября в правительственном квартале украинской столицы начался митинг за ограничение депутатского иммунитета и реформу избирательного законодательства. Решение об отмене неприкосновенности депутатов Рада приняла 19 октября.

Однако митингующих это не устроило: они по-прежнему требуют внести в Раду законопроект об антикоррупционном суде и выдвинули новое условие: в течение пяти рабочих дней вынести на рассмотрение парламента закон об импичменте. А чтобы президент Порошенко был сговорчивее и не затягивал процесс, ему напомнили о судьбе экс-главы Румынии Николая Чаушеску.

Между тем, наблюдатели отмечают, что акция протеста разделилась на военный и гражданский секторы: большинство участников перебазировалось в Мариинский парк, на улице Грушевского возле Рады остались в основном люди в камуфляжах с шевронами батальонов «Донбасс» и «Айдар». В ДНР считают, что сейчас в Киеве прощупывают почву для очередного переворота.

Киев, Анастасия Зук

Киев. Другие новости 23.10.17

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