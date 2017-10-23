Крымчанин продал дом и бабушку в придачу  

Житель Феодосии продал дом вместе с его хозяйкой. Ситуация обсуждалась на аппаратном совещании в администрации города.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», дом расположен в селе Береговое. Хозяйка – престарелая пенсионерка, участница Великой Отечественной войны. Какое-то время назад женщина доверила управлять своим жильем внуку, оформив соответствующие документы. Наследник тут же продал дом. Поскольку бывшая хозяйка в качестве приложения к недвижимости новому собственнику не нужна, старушка осталась без жилья.

Сейчас администрация пытается найти других родственников бездомного ветерана, а заодно решает вопрос о помещении женщины в интернат для престарелых.

Феодосия, Варвара Булакова

Феодосия. Другие новости 23.10.17

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