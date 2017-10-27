Все знали, но никто не сказал: крымчанка, проданная вместе с домом, бомжует уже 2 года

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту мошенничества, из-за которого участница Великой Отечественной войны из лишилась дома в Крыму.

Как уже сообщал «Новый День», женщина написала доверенность на своего внука на продажу и дарение принадлежащего ей дома и земельного участка. Молодой человек долго не раздумывая продал недвижимость за 1,2 млн рублей. Полученными финансами, он распорядился по своему усмотрению, а бабушку из проданного дома так забрал. В итоге крымчанка осталась практически без крыши над головой.

В пресс-службе Следственного комитета сообщили, что о произошедшем сотрудники ведомства узнали из средств массовой информации. И выяснили, что история произошла еще в 2015 году. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего. В отношении 31-летнего внука потерпевшей возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение».

Узнать в Следственном комитете Крыма, где же находилась старушка на протяжении двух лет, к сожалению, не удалось. А вот в сельской администрации Берегового поделились историей женщины: «После того как внук продал дом, новые владельцы разрешили ей жить во времянке. Она прикована к постели. За ней ухаживает подруга ее дочки. Когда та умирала, то попросила подругу, чтобы она не бросала мать. Вот она и ходит, присматривает», – рассказали РИА «Новый День» сельской администрации. Правда, на вопрос, почему раньше никто не сообщил об инциденте, ответить не смогли.

Феодосия, Анастасия Зук

Феодосия. Другие новости 27.10.17

Павза, лавреат, спортовка: на Украине никто не знает, как правильно говорить по-украински . / В Донбассе украинские войска обстреляли своих офицеров . / Центр Симферополя закроют для транспорта на все выходные. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»