В Керчи несколько тысяч человек остались без света

В Керчи из-за аварии на электросетях несколько тысяч человек осталось без света.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», строительная фирма около 10 часов утра проводила земляные работы в спальном микрорайоне возле остановки «Луч» и повредила силовой кабель, что и привело к отключению абонентов РЭС от электроэнергии.

«Ремонтные работы еще продолжаются, их окончание планируется к 17 часам», – сообщили «Новому Дню» в керченском РЭС.

Напомним, на прошлой недели десятки тысяч керчан остались без воды. Причиной стала крупная авария на магистральном водопроводе.

Керчь, Мария Моссур

Керчь. Другие новости 23.10.17

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