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Вторник, 24 октября 2017, 15:33 мск

российское информационное агентство 18+

Крым

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В Крыму более полумиллиона человек остались без света

В Крыму более полумиллиона человек остались без света

В Крыму около 600 тысяч человек остались без света.

Как передает корреспондент РИА , первая цепь высоковольтной линии 220 кВ «Симферопольская – Кафа» находилась в ремонте и была отключена сегодня рано утром. Спустя некоторое время на второй цепи высоковольтной линии «Симферопольская – Кафа» сработала одна из защит: «В результате отключений на подстанции 330 кВ «Симферопольская» сработала противоаварийная автоматика, и были отключены потребители в энергосистеме Крыма и Севастополя в объеме 162 МВт», – сообщили в пресс-службе Минэнерго РФ.

После того как энергетики ввели в работу первую цепь ВЛ 220 кВ свет вернулся в дома крымчан.Напомним, вчера в Керчи из-за аварии на электросетях несколько тысяч человек остались без света.

Керчь, Анастасия Зук

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© 2017, РИА «Новый День»

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