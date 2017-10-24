В Крыму более полумиллиона человек остались без света

В Крыму около 600 тысяч человек остались без света.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», первая цепь высоковольтной линии 220 кВ «Симферопольская – Кафа» находилась в ремонте и была отключена сегодня рано утром. Спустя некоторое время на второй цепи высоковольтной линии «Симферопольская – Кафа» сработала одна из защит: «В результате отключений на подстанции 330 кВ «Симферопольская» сработала противоаварийная автоматика, и были отключены потребители в энергосистеме Крыма и Севастополя в объеме 162 МВт», – сообщили в пресс-службе Минэнерго РФ.

После того как энергетики ввели в работу первую цепь ВЛ 220 кВ свет вернулся в дома крымчан.Напомним, вчера в Керчи из-за аварии на электросетях несколько тысяч человек остались без света.

Керчь, Анастасия Зук

Керчь. Другие новости 24.10.17

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