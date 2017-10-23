Будет сидеть: суд отказался освободить  бизнесмена, задавившего  двух подростков

Верховный суд Крыма не удовлетворил апелляционную жалобу адвоката скандального севастопольского застройщика Николая Соколова, задавившего двух подростков на пешеходном переходе.

Как сообщал «Новый День», ДТП произошло в марте 2016 года в Севастополе. Управляя внедорожником «LAND ROVER RANGE ROVER» Соколов, в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, сбил на пешеходном переходе 16-летнюю Анастасию Шевцову и 18-летнего Вячеслава Мороза. Автомобиль разогнался до 180 км/ч, тела отлетели более чем на сорок метров. Прав управлять автомобилем Соколов в этот момент не имел – отобрали за пьяное вождение. Изначально за ДТП суд приговорил Соколова к четырем годам колонии-поселения и трем годам лишения прав, но родные погибших добились, чтобы срок горе-водитель отбывал в колонии общего режима. Спустя год и 5 месяцев адвокат Соколова подал ходатайство о досрочном освобождении осужденного за примерное поведение, но суд отказал. После защитник Соколова подал апелляционную жалобу в Верховный суд Крыма, однако и на этот раз суд не удовлетворил прошение.

«Заседание состоялось сегодня. Суд и прокуратура стали на нашу сторону. Прокурор заявил: о каком исправлении идет речь, если он отсидел полтора года. Хотя адвокат его сказал, что он останавливаться не будет и подаст жалобу в Верховный суд РФ. Мы тоже не будем складывать руки: мы написали письмо Путину, Поклонской и будем бороться», – рассказала РИА «Новый День» мать погибшего подростка Наталья Зацаренская. Она также отметила, что прокуратура заинтересовалась тем фактом, что Соколов до сих пор не переведен в колонию строгого режима, а находится в СИЗО: «Будут разбираться, почему он в СИЗО сидит».

«Все понимают, что человек не раскаялся. Я не верю в то, что он понял. В его глазах этого нет. Я сегодня обращалась к нему, я просто спросила его, чтобы он сделал, если бы это он потерял своего ребенка, на что человек просто опустил голову. Я не верю, да и никто не верит. Он, будучи уже лишенным прав, сел за руль и сбил детей, где гарантии, что он этого не повторит», – заключила Зацаренская.

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 23.10.17

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