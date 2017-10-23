Путин, помоги: крымчане просят спасти от гибели севастопольскую Панораму

Жители города-героя просят президента России Владимира Путина спасти от разрушения Панораму «Оборона Севастополя»: местные чиновники не шевелятся.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», городские общественники обратились за помощью к президенту, чтобы спасти Панораму, которая, несмотря на свою историческую значимость, находится в аварийном состоянии. При этом эксперты отмечают: протекающая крыша здания музея и «система отопления» в виде труб, обернутых полиэтиленовой пленкой, являются для полотна источником губительной влаги, и вскоре город может потерять местную достопримечательность. А в случае срабатывания противопожарной системы, которая не соответствует современным нормам и заполнена грязной технической водой, полотно может быть и полностью «смыто».

«Всё это требует немедленного вмешательства в преддверии осенних дождей и заморозков, так как существует реальная вопиющая угроза сохранности уникального художественного полотна, для спасения оригинала которого в военное время люди рисковали жизнью. Необходимо срочно провести ремонтные работы и сделать это на уровне XXI века», – отмечается в письме, отправленном президенту.

В качестве доказательства общественники отправили Путину и видеоролики, в которых отчетливо видно состояние здания Панорамы, построенного специально для сохранения и демонстрации уникального исторического и художественного полотна, пишет «Новый Севастополь».

Отметим, что главными объектами государственного музея героической обороны и освобождения Севастополя являются всемирно известные объекты: панорама «Оборона Севастополя 1854-1855 гг.» и диорама «Штурм Сапун-горы 7 мая 1944 года».

Севастополь, Анастасия Зук

Севастополь. Другие новости 23.10.17

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