Директор Панорамы «Оборона Севастополя» запретил сотрудникам говорить о проблемах

Директор Панорамы «Оборона Севастополя» считает обращение общественников к Путину с просьбой спасти достопримечательность от разрушения – нагнетанием негатива, а своим сотрудникам запрещает говорить «о плохом».

Как уже сообщал «Новый День», на этой неделе севастопольские общественники обратились к президенту России, чтобы спасти Панораму, которая находится в аварийном состоянии: протекающая крыша здания музея и «система отопления» в виде труб, обернутых полиэтиленовой пленкой. В случае срабатывания противопожарной системы, которая не соответствует современным нормам и заполнена грязной технической водой, полотно может быть полностью «смыто».

В качестве доказательства общественники отправили Путину видеоролики, в которых отчетливо видно удручающее состояние здания музея.

Директор Государственного музея героической обороны и освобождения Севастополя Николай Мусиенко не видит ничего страшного в текущем положении дел знаменитой Панорамы.

«К сожалению, некоторые СМИ считают, что самая хорошая новость – это плохая новость. Я так не считаю. Я своему информационно-издательскому отделу запретил давать негативную информацию», – цитирует музейщика издание «Новый Севастополь».

По словам Мусиенко, здание будет капитально отремонтировано в 2019 году. Работы обойдутся в 255 миллионов рублей. Причем Панорама будет отреставрирована вместе с Историческим бульваром. Вся необходимая документация на проведение реставрационных работ уже подготовлена и направлена в Главгосэкспертизу.

«Думаю, что к этим работам мы приступим в 2018 и 2019 годах. Нами проведены предварительные переговоры с дирекцией строительства при министерстве культуры РФ с таким расчетом, чтобы при реставрации здания Панорамы оно ни в коем случае не закрывалось для посетителей», – рассказал Мусиенко.

Что касается самого творения Франца Рубо – масштабного полотна, на котором изображен бой на Малаховом кургане 6 июня 1855 года, то, по словам директора музея, о его реставрации речи пока не идет.

Севастополь, Оксана Мурзина

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