 Севастополь переплюнул Москву  по уровню  автомобилизации

Севастопольские чиновники сетуют, что горожане слишком хорошо живут, и это является причиной образования больших пробок в городе.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в правительстве Севастополя считают, что проблема возникла из-за слишком большого количества машин, которыми обзавелись севастопольцы.

По имеющейся у чиновников статистике, уровень автомобилизации в Севастополе даже больше, чем в Москве. Так, если в Севастополе сейчас на тысячу горожан приходится 350 автомобилей, то в Москве – 307. К примеру, в Санкт-Петербурге этот показатель составляет 319 машин, в Московской области – 327, на Камчатке – 528, в Германии – 540, в США – 820. В среднем по России – 288 автомобилей.

«Уровень автомобилизации в Севастополе катастрофически растет. За последние три года он вырос на 30%», – заявил директор департамента архитектуры и градостроительства правительства Севастополя Александр Моложавенко, добавив, что в 80-е годы на тысячу жителей приходилось всего 80 автомобилей, а в 90-е – 200.

В то же время, при разработке генерального плана города предполагалось, что к 2025 году уровень автомобилизации в Севастополе составит до 500 машин на тысячу жителей.

Севастополь, Леонид Маковецкий

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