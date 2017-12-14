У крымчан появилось в два раза больше машин после отказа от Украины

После воссоединения Крыма с Россией, среди крымчан появилось больше водителей с личным транспортом. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

«Число личных легковых автомобилей на тысячу человек населения в 2014-2016 годах выросло в 2,4 раза», – написал Аксенов у себя на странице в Facebook, назвав увеличение количества машин «показательной цифрой» при анализа развития экономики и благосостояния жителей республики.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по оценкам экспертов, цены на машины с пробегом в разных регионах России намного ниже, чем на Украине. Доступность цен на подобную технику и объясняет выросший показатель автомобилизации крымчан.

С другой стороны, с увеличением количества автомобилей в Крыму обострилась проблема пробок. В 2016 году Сергей Круцюк – заместитель главы администрации Симферополя – одного из наиболее подверженного заторам города, заявил, что «количество автомобильного транспорта сравнялось с количеством жителей» столицы республики.

Та же проблема существует и в Севастополе: по уровню автомобилизации город обошел Москву. Сейчас в Севастополе на тысячу горожан приходится 350 автомобилей, что также является причиной появления больших пробок.

Крым, Леонид Маковецкий

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