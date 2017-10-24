Симферополь избавится от желтых автобусов

В Симферополе появится новая маршрутная сеть.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ее, по заказу администрации города, разработают в Санкт-Петербурге.

«В городе наследие еще маршрутной сети Украины, ее с тех пор не меняли. Новой маршрутной сетью предусмотрены как новые маршруты, так и новые автобусы: большие, а не вот эти маленькие, которые забивают город. Все старое мы уберем», – заявил глава администрации крымской столицы Игорь Лукашев.

В декабре администрация Симферополя проведет первый конкурс на 20 новых маршрутов, после новогодних праздников – второй, на 25 маршрутов. Всего в Симферополе уже в начале следующего года должны появиться 45 новых маршрутов с новыми автобусами.

Также в городе планируется создать интеллектуальную транспортную систему, и горожане смогут в режиме онлайн следить за работой маршруток с помощью приложения «Яндекс. Транспорт».

«Это комплекс автоматизированных систем, решающих задачи управления дорожным движением, мониторинга и работы всех видов транспорта: личного, общественного, грузового, а также информирование граждан об организации транспортного обслуживания на территории города», – рассказала начальник управления транспорта и связи администрации Анастасия Лавринова.

Напомним, что для разгрузки Симферополя власти намерены изменить схему движения в центре города. Так, на улицах Субхи и Козлова будет изменено направление движения. На улицах Гоголя и Самокиша, а также улицы Ленина в районе Екатерининского сада будет запрещена остановка с обеих сторон. https://newdaynews.ru/crimea/617867.html

Симферополь, Мария Моссур

Симферополь. Другие новости 24.10.17

Собчак: за дружбу с Украиной можно заплатить любую цену – хоть Крымом. / Аксенов снял с должности начальника Службы финансового надзора Крыма. / Крым и Севастополь оказались в «черном списке» по долгам за капремонт. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»