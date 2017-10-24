Дальше будет только хуже:  Украина основала ООН

Президент Украины Петр Порошенко объявил «Незалежную» основательницей «Организации объединенных наций» (ООН).

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в социальных сетях украинский лидер поздравил своих сограждан с днем создания ОНН и заявил, что это и украинский праздник. «Украина была среди наций – основательниц Организации», – написал Порошенко в Twitter и добавил, что вместе с союзниками «Незалежная» будет бороться за ценности свободного мира.

Между тем, президентские поздравления вызвали у комментаторов волну негодования. Одни отмечают, что такими заявлениями Порошенко хочет «выбить денег», другие подчеркивают: президент просто не знает историю и пытаются ему напомнить о том, что если украинцы и принимали участие в работе ООН, то это была Украинская социалистическая советская республика, с наследием которой так ожесточенно борются на Украине сегодняшней. Пользователи виртуального пространства не исключают, что вполне возможно, что вскоре Украина объявит себя создательницей всего мира: «Дальше будет только хуже».

Как сообщал «Новый День», ранее среди украинских мировых открытий обнаружились Wi-Fi и GPS.

Отметим, что в 1944 году, когда Иосиф Сталин увидел, что СССР оказалось в ООН в меньшинстве, он предложил включить в состав организации все советские республики. Тогда многие члены ОНН выступили против, однако после согласились принять в свой состав Украинскую и Белорусскую социалистические советские республики, так как именно они больше всего пострадали от немецкой оккупации. Однако УССР и БССР вошли в ООН только на «бумаге»: народы СССР от лица всех республик представлял РСФСР.

Киев, Анастасия Зук

Киев. Другие новости 24.10.17

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