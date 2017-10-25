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NewDayNews.ru

Среда, 25 октября 2017, 12:43 мск

российское информационное агентство 18+

Крым

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В Крыму на смену ветру придут дожди

В Крыму на смену ветру придут дожди

В Крыму на смену сильному ветру придут дожди.

Как передает корреспондент РИА , на полуострове по-прежнему действует штормовое предупреждение из-за сильного северо-восточного ветра до 25 метров в секунду. В ближайшие два дня погода изменится.

«Стихнет ветер и начнет менять свое направление на юго-западное. В четверг и пятницу без осадков. А уже в субботу пройдут сильные дожди, в воскресенье также возможны осадки», – сообщила РИА заместитель начальника Гидрометцентра Крыма Ирина Кириченко. Днем температуры воздуха прогнозируется до +15° тепла, ночью до +9°.

Между тем, из-за сильного ветра до 27 октября «Морская Дирекция» просит воздержаться автолюбителей от поездок: «Большая вероятность остановки судов от суток и более», – сообщает оператор Керченской паромной переправы. Синоптики назвали данное заявление «перестраховкой».

В МЧС Крыма напоминают о необходимости соблюдения мер безопасности: при сильном ветре нужно плотно закрыть окна, убрать с балконов и лоджий незакрепленные предметы, на улице следует держаться подальше от рекламных щитов, вывесок, дорожных знаков, линий электропередач, не следует находиться вблизи деревьев.

Симферополь, Анастасия Зук

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© 2017, РИА «Новый День»

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