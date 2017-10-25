«Крымгазсети» обвинили в создании искусственного дефицита баллонного газа для обогащения частных фирм

Госпредприятие «Крымгазсети» уличили в создании искусственного дефицита баллонного газа.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ГУП закупал 100 тонн сжиженного топлива вместо планового объема в 400 тонн, чем во всю пользовались частные фирмы.

«Крымгазсети» продают баллонный газ по 760 рублей, но закупают заниженный объем, и «за углом», как всегда, газ продают коммерческие структуры по 1200 рублей», – заявил глава республики Сергей Аксенов.

Пояснить причину создания предприятием искусственного дефицита министр топлива и энергетики Вадим Белик главе Крыма не смог, но обещал – виновные будут наказаны: в первую очередь лишится должности руководитель филиала ГУПа, связанный с частной компанией, которая занимается реализацией баллонного газа.

«К руководителю «Спецгаз» в кратчайшее время за необеспечение потребности будут приняты меры по расторжению трудового договора, а курирующий заместитель директора «Крымгазсети» будет привлечен к дисциплинированной ответственности», – отрапортовал Белик. По его словам, теперь ГУП будет закупать 400 тонн сжиженного газ, что позволит полностью обеспечить потребности населения. Цена топлива для любого крымчанина, который подаст заявку в «Крымгазсети», составит 760 рублей за баллон.

Вице-премьер Владимир Серов, курирующий в том числе вопросы энергетики, отвечая на вопрос Сергея Аксенова, о том какая участь ждет заместителя директора «Крымгазсети», уточнил, что менеджер госпредприятия получит выговор с предупреждением: в случае, если ситуация повторится, он будет уволен. Глава Крыма также потребовал привлечь к разбирательству прокуратуру.

«Население не должно бегать по «шарашкиным конторам», искать варианты, где приобрести газ, который, как правило, еще и закачан на оборудовании «Крымгазсети»», – подчеркнул Аксенов.

Симферополь, Леонид Маковецкий

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