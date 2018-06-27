Крымчане по-прежнему переплачивают за сжиженный газ

Крымчане продолжают переплачивать за сжиженный газ.

Как уже сообщал «Новый День», осенью 2017 года ГУП «Крымгазсети» уличили в создании искусственного дефицита баллонного газа: предприятие закупало 100 тонн сжиженного топлива вместо планового объема в 400 тонн, чем во всю пользовались частные фирмы, продавая газ по цене почтив 2 раза выше.

Тогда лишился должности руководитель филиала ГУПа, связанный с частной компанией, занимавшейся реализацией баллонного газа. Заместителю директора ГУП «Крымгазсети» объявили выговор, предупредив: если ситуация повторится, он будет уволен.

И вот выяснилось, что за прошедшие 8 месяцев ситуация почти не изменилась.

«Мое прошлогоднее поручение по ликвидации частных компаний, которые, по сути, монополизировали рынок, и снижению цен на баллонный газ выполнено не было, – заявил глава Крыма Сергей Аксенов. – На сегодняшний день в сельской местности рынок сбыта баллонного газа на 70% принадлежит частным компаниям. При этом цена за баллон практически в два раза превышает цену, которую предоставляет ГУП РК «Крымгазсети».

До конца недели вице-премьер Игорь Михайличенко доложит о результатах совместно проведенной работы с правоохранительными органами, Ростехнадзором и т.д. по вопросу закрытия подобных станций продажи газа, не соответствующих никаким стандартам и нормам. Работа подобных структур обходится для населения в 2 раза дороже, что попросту неприемлемо».

Аскенов подчеркнул, что «Крымгазсети» должны вернуть себе контроль над видами деятельности, приносящими доход. Речь идет об установке и обслуживании счетчиков, их продаже и так далее. «Уверен, если предприятие наладит должным образом работу, то полученных средств будет хватать, в том числе на то, чтобы снижать стоимость услуг, – сказал глава Крыма. – Перед нами стоит ключевая цель – сделать тарифы для людей более доступными, чтобы поход в «Крымгазсети» и аналогичные структуры перестал быть наказанием, а сами тарифы должны быть прозрачны и понятны нашим гражданам».

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 27.06.18

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