Украина решила в разы увеличить число застав на границе с Россией

На Украине надумали увеличить количество пограничных подразделений на границе с Россией.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по мнению заместителя главы МВД Украины Вадима Трояна, чтобы обеспечить надежную охрану рубежей государства, необходимо, чтобы пограничные подразделения располагались через каждые 20 километров, а в настоявшее время на 80 километров имеется только по одному подразделению. Ожидается, что в рамках усиления контроля на границе появиться модульные городки с наблюдательными вышками.

Троян также отметил, что с 1 января 2018 года для россиян, прибывающих на территорию Украины, начнет действовать биометрический контроль. «На пропускных пунктах будут сканироваться отпечатки пальцев россиян. Это необходимо для того, чтобы наши спецслужбы имели свою базу иностранцев, въезжающих на Украину», – сообщил Троян и добавил, что большинство мигрантов-нелегалов приезжает в «Незалежную» из РФ.Напомним, ранее на Украине собирались ввести визовый режим с Россией, однако после подсчитали, что введение визового режима с Россией обойдется минимум в 1,5-2 млрд гривен. Плюс ко всему, в России на заработках находится около 3 миллионов граждан Украины, многие – нелегально. Видимо, правительству проще закрыть глаза на отношения с Россией, чем решить проблему занятости такого количества человек внутри страны.

Севастополь, Анастасия Зук

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